Une nouvelle postée sur internet se change en roman, publié 10 ans plus tard

Elle se retourna pour fuir, paniquée, mais une main ferme se posa sur son épaule. ­ Voulez-vous installer Linux mademoiselle ? Se débattant avec toute l'énergie du désespoir, elle échappa à l'étreinte. Une traction se fit sur son jupon de dentelle. ­ Lâchez-moi ! Allez­-vous­-en !



INSOLITE : un bot

scénariste de Batman

Crédit photo : Wikimedialmage CC 0

Avant Wattpad et les adaptations cinématographiques de ses productions les plus populaires, internet fourmillait déjà d’amateurs enthousiastes et d’histoires enthousiasmantes. Lors d’un concours organisé par LinuxFr.org l’utilisateur Ploum, de son vrai nom Lionel Dricot, propose Les non-humains , un texte « rempli de références Linuxfériennes ».L’intitulé du concours offre une véritable plongée dans le passé, au sein d’une ère d’internet aujourd’hui révolue. Le gagnant repartait ainsi avec un Tux Droid, un petit robot en forme de pingouin capable de classer les informations numériques.La nouvelle connait un certain succès, et l’histoire trotte dans la tête de l’internaute durant quelques années jusqu’au jour où il se décide à écrire une suite. Au sein de cette nouvelle production, l’auteur choisit d’orienter son œuvre vers la science-fiction et interroge le phénomène de l’impression 3D.Ploum renomme cette nouvelle version Printeurs et écrit au fil des années une cinquantaine d’épisodes. Ce qui n’était qu’une nouvelle référencée pour un public de niche va finalement attirer l’attention de PVH éditions, une jeune maison suisse qui propose de publier le texte sous la forme d’un roman.Soucieuse de respecter l’univers de l’auteur et de la communauté qui a vu naitre l’histoire, la maison propose un format hybride : un livre imprimable à la maison sous licence Creative Common (CC BY-NC-SA 3.0 CH). « Cette envie prend racine dans des convictions de longue date, mais surtout dans un souci de cohérence avec le propos de Printeurs qui parle de la culture maker et libriste. » indique PVH éditions.Une campagne de financement participatif a été lancée pour financer la production d’un fichier bénéficiant d’un soin éditorial professionnel, simple à imprimer et à assembler. Ce dernier comprendra non seulement le texte, mais également les illustrations proposées au sein de l'ouvrage.