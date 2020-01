Une petite fille a catalogué toutes les moustaches perdues par son chat

< >

« Tapis du salon », « sol de la salle de bains », « trouvé sur le sol de la petite pièce », « boîte de Sandy »... Consciencieusement, méthodiquement, Janet Gnosspelius, âgée de 13 ans en 1940, a catalogué les moustaches de son chat qu'elle retrouvait dans la maison, les fixant dans un cahier qui porte l'intitulé « Cats' Whiskers », soit « Moutaches du chat ».Architecte renommée au Royaume-Uni, notamment spécialisée dans la restauration des églises, Janet Gnosspelius, décédée en 2010, s'était prise de passion pour l'histoire et le patrimoine à la fin des années 1960, à Liverpool et ses environs, ce qui n'étonnera personne.Ce catalogue plutôt insolite a été retrouvé par l'université de Cardiff, dans ses collections spéciales, au sein des archives Collingwood, qui portent le nom de la mère de Janet Gnosspelius, Barbara Collingwood, elle-même artiste et sculptrice.Assez excentrique, Gnosspelius sera entourée de chats tout au long de sa vie : dans la lignée de ce catalogue, elle écrira plus tard un journal intime de son chat Butterball, dans les années 1960, racontant un quotidien fait de courses, de bagarres ou encore de chasses aux souris...via Colossal