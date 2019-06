Une pétition anti-Good Omens : Satan, Netflix et Amazon morts de rire

Netflix et Amazon Prime réconciliés

ok we promise not to make any more https://t.co/TRPux36kcX — Netflix UK & Ireland (@NetflixUK) June 20, 2019

« OK, nous promettons que l’on n’en fera plus »

Hey @netflix, we'll cancel Stranger Things if you cancel Good Omens. https://t.co/EJPmi9rL7g — Amazon Prime Video US (@PrimeVideo) June 20, 2019





Jeff Bezos, grand patron d'Amazon - DonkeyHotey, CC BY 2.0

Neil Gaiman avait été parmi les premiers à en rire, à gorge déployée — mais avec un certain flegme britannique tout de même. « C’est tellement magnifique... Promettez-moi que vous ne leur direz rien ? », glissait-il sur Twitter. Il est vrai qu’il fallait être un peu initié pour comprendre la bévue, que le coauteur du livre, avec Saint Terry Pratchett, dont la série est inspirée, ne pouvait pas manquer.Les protestations du groupe de chrétiens visaient en effet Netflix, comme responsable de cette pantomime religieuse, par laquelle, non seulement Satan et les démons sont présentés comme des créatures presque normales. Mais surtout, et là on franchissait les limites du tolérable : « Dieu est doublé par une femme ».Sauf que Netflix n’est pour rien dans la diffusion de la série. C’est en réalité Amazon qui passe par Prime Vidéo pour l’offrir à ses clients. La confusion a provoqué une hilarité générale, et quelques remarques acerbes des intéressés.Évidemment, le principal intéressé n’a pas manqué l’occasion de se faire remarquer : « Netflix, nous arrêtons Stranger Things si vous arrêtez Good Omens. » Là encore, blague de gook : Stranger Things est évidemment une exclusivité de Netflix… bref, on s’amuse bien.Les responsables de la pétition, gros Jean comme devant, s’en sont donc pris plein les ratiches durant toute la journée, sarcasmes et insultes (inutiles, elles), pour leur apprendre la vie. Le groupe a pris conscience de sa bévue, et fort logiquement, a repris sa communication. Reconnaissant l’erreur, il a mis à jour la pétition, et assure que le message reste le même.Sauf que c’est bien à Amazon qu’il sera adressé. Entre notre article d’hier et aujourd’hui, 15 000 signataires supplémentaires se sont manifestés. Et on en connaît un qui, lui, n’a pas fini de savourer la publicité maladroite qu’on vient de lui accorder…