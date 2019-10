Une pharmacie poétique s'ouvre, pour le bien-être de tous

< >

À une époque où les médicaments sont devenus des produits de consommation courante, il semble nécessaire de revenir à de plus saines addictions : la poésie est de ces dernières, selon Deborah Alma et James Sheard, qui interviennent tous deux à l'université de Keele pour enseigner l'écriture. Ils se sont lancés dans une coentreprise originale et insolite, en ouvrant leur pharmacie poétique.Dans le centre-ville de Bishop’s Castle, la devanture laisse voir un intérieur à mi-chemin entre celui d'une librairie traditionnelle et d'un antique apothicaire. Et pour cause : la « Poetry Pharmacy » prescrit des ouvrages en vers ou en prose, poétiques, aux clients.« Nous pensons que la poésie peut faire beaucoup pour améliorer ou modifier un état d'esprit, qu'elle peut aider de bien des manières à conserver une bonne santé mentale. La Poetry Pharmacy est un moyen pour nous de rendre visibles les effets thérapeutiques de la poésie, en mettant l'accent sur le bien-être et l'inclusion », souligne Deborah Alma.Les différents produits de la pharmacie sont ainsi présentés selon les humeurs qu'ils peuvent traiter ou accompagner : il est ainsi possible de se tourner vers le rayon « Afflictions du cœur » ou celui intitulé « Pour les jours où le monde nous pèse trop », en référence à un vers du poète William Wordsworth qui critiquait ainsi le matérialisme, le poids du monde moderne et son éloignement de la nature originelle.La boutique propose aussi différents objets, comme de la petite décoration, de la vaisselle, ou encore des oeuvres signées par des artistes du coin.Le vendredi, la pharmacie proposera des consultations gratuites : une demi-heure auprès du « pharmacien » permettra de déterminer quels textes et quels auteurs pourront le mieux combattre le mal qui vous abat. Il en coûtera tout de même 15 £ aux patients le reste du temps, et le remboursement de la sécurité sociale n'est pas garanti.Après quelques rénovations supplémentaires, la pharmacie accueillera différents événements, comme des lectures et des ateliers d'écriture, et devrait participer à plusieurs événements locaux. Un poète d'urgence, doté de sa propre ambulance, pourra d'ailleurs se déplacer à volonté, pour tous les cas critiques...