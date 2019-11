Une pile de livres de plus de six mètres de haut, un record mondial

(photo via (photo via Facebook

Le Livre Guinness des records accueillera prochainement dans ses pages la librairie Russell Books de Victoria, qui s'était lancée dans la quête d'un record à battre, et non des moindres. Il s'agissait en effet d'ériger la plus impressionnante pile de livres possible. À l'occasion d'un déménagement dans des locaux plus spacieux, l'enseigne a profité du déplacement des livres pour les réagencer d'une manière inattendue...Pour entrer dans le fameux livre Guinness, il était nécessaire de dépasser les 6 mètres de hauteur : « Ils ont entre leurs mains environ un millier de livres, qu'ils doivent empiler jusqu'à dépasser la hauteur de 6 mètres. Une fois la pile dressée, elle doit tenir pendant 10 secondes au moins. Si elle s'écroule avant ce laps de temps, le record ne sera pas validé », expliquait Phillip Robertson, venu valider le record.Empiler les livres se sera parfois avéré ardu pour les libraires, étant donnés les états variables des différents ouvrages, confiés pour la plupart par des clients et des habitants de la ville à l'occasion du record.Le record a été battu, mais la tour de livres a vite été raccourcie, pour des raisons évidentes de sécurité. Une plus petite pile de livres, néanmoins imposante, sera conservée au sein de la librairie...via Vic News