Une police inspirée par le combat de Greta Thunberg pour le climat

La start-up Uno, qui a mis au point une gourde pour pouvoir se désaltérer sans utiliser de plastique, fait aussi dans la typographie. En témoigne la réalisation d'une police gratuite et utilisable librement, qui reprend l'écriture de Greta Thunberg sur ses panneaux colportant des messages à l'attention des puissants de ce monde et de leur responsabilité dans l'absence de mesures contre le réchauffement climatique.Si cette police se nomme Greta Grotesk, ce n'est pas un manque de respect, mais une référence à une police sans empattement, ces petites barres horizontales ou verticales qui viennent « clore » le tracé d'une lettre minuscule ou majuscule.Les polices dites « Grotesk » ou « Grotesques », en référence au terme allemand qui désigne l'absence d'empattements, sont particulièrement utiles pour afficher clairement un message, que l'on souhaite lisible de loin. Autrement dit, un choix parfait quand on souhaite porter des revendications...La police, qui ne propose que des caractères majuscules, est disponible en téléchargement à cette adresse via Kottke