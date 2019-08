Une porte de sortie, entre passé et futur : le jeu de tarot Philip K. Dick

Philip K. Dick, ce fut la réalité qui perdait tout sens, au profit d’une vérité seconde, dissimulée, cachée — plus ou moins volontairement, par des forces plus ou moins bienveillantes. Et comme il le clamait : si cet univers vous déplaît, essayez-en d’autres…Adepte du Yi-King, et de tout ce qui pouvait le connecter avec une dimension surnaturelle — la consommation de drogues y compris — Dick aurait certainement savouré les créations de Christopher G. WilkeyLe bonhomme a mis en ligne voilà quelque temps des cartes de tarot qui sont toutes inspirées des romans de Dick, de ses récits autobiographiques, et ainsi de suite. Il a ainsi créé le Tarot PKD — pour Philip Kindred Dick — qui agit comme une porte vers le futur et le passé.Partez à la découverte de multiples réalités et de la nature véritable de l’être humain, du moins selon les projections du romancier, à travers 80 cartes. Un guide initiatique pour un parcours improbable, rebondissant d’un roman à l’autre, d’un personnage à l’autre.Les plus grandes références s’y retrouvent, depuis Ubik au Maître du Haut Château, chacune apportant des connexions avec… avec Dieu sait quoi. Gare à ce que vous y trouverez…via Open Culture