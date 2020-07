Une tête de Deadpool entièrement animée, pour perdre la sienne

Voilà un presse-papier un peu particulier : Hasbro propose d'acquérir pour une centaine de dollars une tête de Deadpool interactive, du plus bel effet sur un bureau. Ou ailleurs : dotée de capteurs et d'un microphone, la tête décrochée, qui parle, saura réagir à son environnement et s'adapter aux demandes de son propriétaire.



Le mercenaire le plus déjanté de l'univers Marvel a désormais un objet dérivé à la hauteur de sa réputation, même décapité. Cette tête animée, truffée d'électronique, peut « entendre » les bruits et conversations dans une pièce pour réagir de la manière la plus inappropriée possible. Des capteurs offrent également la possibilité de la placer dans le noir, de façon à réagir à l'entrée de quelqu'un dans une pièce, ou l'ouverture d'un réfrigérateur, par exemple.



Une application dédiée permet aussi de contrôler plus finement la tête de Deadpool : plus de 600 lignes de dialogue ont été enregistrées par Ryan Reynolds lui-même, qui incarne le mercenaire grande-gueule au cinéma.





Rappelons enfin que Deadpool a été créé par Fabian Nicieza et Rob Liefeld, en 1991. Depuis, il ne cesse d'atterrer les autres personnages de l'univers Marvel...







Photographie : capture d'écran YouTube