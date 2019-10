Une véritable tanière de Hobbit à saisir : dépensez sans ”Comté”

< >

Située dans les Brecon Beacons, massif montagneux du Pays de Galles, on doit cette maison à Tin Wheller, âgé de 42 ans, qui avait quitté Bristol pour s’installer dans la région, en 2012. L’élaboration et la construction de sa tanière lui auront pris six mois, commencées en 2016. Et l’histoire même de l’endroit est assez cocasse.« J’étais en train de mettre en place un abri de jardin, et quelqu’un m’a suggéré de m’enfoncer un peu plus dans la colline, et d’installer un toit en herbe. Ce qui ressemblerait un peu à une maison de Hobbit », se souvient-il. L’aventure commence et la tanière devint une véritable attraction pour les amoureux de Tolkien et les curieux.Quatre chambres disponibles, l’endroit était devenu un Bed & Breakfast incontournable et après plusieurs années d’exploitation, le couple a décidé de la vendre, pour 385.000 £. Elle s’accompagne d’une grande superficie de terrain, indique Tim Wheller, mais désormais, leur fille doit se rapprocher de son école, aussi faut-il déménager et quitter la tanière.Il faudra passer par l’agence Clee Tompkinson & Francis, qui est en charge de la vente et des visites. Le projet de tanière qui n’en devait pas être ne devait durer que quelques mois, et permettre à la famille de s’installer. Finalement, le potentiel locatif a été plus grand et après trois années, tout s’est organisé autour de la petite animation.La maison se trouve à une petite centaine de kilomètre au nord de Cardiff. Autosuffisante en bois de chauffage, la propriété compte même un jacuzzi que l’on peut utiliser toute l’année…