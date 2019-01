Une visualisation interactive de l'Enfer de Dante

< >

La Divine Comédie de Dante a généré des centaines d'œuvres parallèles, inspirées par le poème épique, et notamment des œuvres graphiques qui en reprennent l'imagerie très évocatrice. Le collectif de graphistes italiens Alpaga, en collaboration avec Molotro design studio, s'est lancé dans une représentation interactive de l'Enfer, tel que le décrit par Dante, sous la forme d'une infographie.En italien ou en anglais, il sera possible de naviguer entre les différents cercles de l'Enfer. Pour chacun d'entre eux, il sera possible de lire les chants correspondants, mais aussi de découvrir plus précisément quelques-uns des fameux personnages qui habitent ce cercle.Plusieurs entrées permettent d'aborder cette infographie par les chants, les cercles ou encore par les personnages croisés dans ces limbes. Jusqu'à atteindre Lucifer, au plus bas de cette descente vertigineuse.L'infographie interactive est accessible à cette adresse via Open Culture