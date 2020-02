Vacciner contre l'épidémie galopante de livres, ou pas ?

pixabay licence

À l’heure où la France est à la recherche du « patient zéro », menons l’enquête autour de l’« édito zéro ». Par qui en premier la prescription du livre s’est-elle répandue ? Comment se sont manifestés les premiers symptômes éditoriaux ?



Par quels biais l’épidémie de coups de cœur a-t-elle envahi villes et campagnes ? Est-ce le fait d’éditeurs contagieux, porteurs de textes viables ? D’auteurs bouillonnants, souffrants du syndrome de la page blanche ? De commerciaux pris en grippe, propageant à l’envi des catalogues ? De libraires sujets aux mots de tête, à l’affût du client fébrile ?

La Peste de Camus, superstar

​​​​​​​des ventes... effet coronavirus



Malgré la pandémie livresque qui se développe au sein de la population à risque, celle à même de rejoindre une cohorte de fiévreux lecteurs, force est de constater la résistance du germe du livre. Les 23.000 salariés de l’édition et de la librairie œuvrent au quotidien pour propager le virus de la lecture.



Pour notre bonne santé intellectuelle ! Chaque acteur est un porteur sain de l’émancipation par le livre. Avec plus de 783.000 références disponibles, la pandémie s’étend aux vitrines, se diffuse au gré des tables, s’expose sur les étagères. Et se distille via le net.



Contre l'amazonisation, j'achète “dans ma zone”



De fait, la quête s’avère complexe. De l’éditeur, à l’auteur, au libraire : qui incarne l’« édito zéro » ? Qu’on le vaccine ! (ou pas).