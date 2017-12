Vive le confort : 5 coussins pour lecteurs insatiables

La période des fêtes s’accompagne de petits instants de solitude – ceinture qui ne veut plus se fermer, somnolence empêchant d’ouvrir un livre avant la sieste ou encore impossible de trouver une place confortable pour lire. Qu’à cela ne tienne, voici quelques coussins d’exception, qui accompagneront les dernières heures de l’année 2017, avant d’ouvrir un monde merveilleux pour 2018…





Tommy Hemmert Olesen, CC BY ND 2.0



Une riche déclinaison de coussins de lecture existe, sans que l’on ait à se ruiner : le Shredded Foam, pour 59,99 $, en est un exemple très populaire. Il permet de s’installer avec un certain confort n’importe où et de profiter de ses dernières lectures…









Si vous êtes à la recherche d’un modèle plus customisé, avec rangements multiples, le Nap Bed Rest vendu pour 99,99 $ sera votre coussin de rêve… Ce dernier se plie et se range donc sans peine, et dispose de poches pour faire tenir ses livres, revues et même un mug bien chaud.







Attendions, on verse dans le modèle Deluxe Lounger, cette fois, avec ce cadre en mousse, oreiller rembourré, produit par Hermell Products. Réglable en hauteur pour aménager une place confortable à son cou, ce Reading Pillow ne coûte qu’un dollar de moins que son prédécesseur…









Plus aménageable encore, cet ensemble avec six pièces, pour se fabriquer le confort idéal dont on a besoin. Le Build-A-Bed Rest Customizable Bed Wedge a tout de même quelques exigences, financières, puisqu’il est vendu pour 149,99 $. Mais le confort implique des sacrifices. C'est vrai qu'elle a l'ai malheureuse, cette mannequin...









Enfin, la Rolls du coussin pour lire : ni plus ni moins que 10 positions pour des lectures dans tous les sens ! Le 10-In-1 Flip Pillow ne fait pas que des promesses, il les tient également, et c’est particulièrement confortable, et plus encore même. On peut le tourner et le retourner, sans faute, il offre des perspectives de rêve ! Coût : 79,99 $, une PAILLE !









L'ensemble des produits est à retrouver sur Book Riot.