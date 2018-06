Vivre d'amour et de littérature, mariez-vous dans une librairie !

C’est sur un tapis rouge imprimé de poèmes d’amour, le tout bordé de fleurs et de chandeliers que les mariés feront leur entrée au sein de la librairie décorée pour l'occasion, devant les dos ébahis de centaines de livres. La librairie Gogol, située à Harbin dans la province du Heilongjiang en Chine a tout pour plaire à commencer par une architecture néoclassique qui transporte les clients en Russie.Depuis son ouverture en 2014 dans une rue centenaire, l’établissement a déjà été le théâtre de 36 cérémonies. Yu Bing, directrice de l’établissement, se rappelle de ce premier mariage : « Peu après l’ouverture de la librairie, un jeune couple m'a demandé s'il était possible d'organiser une cérémonie de mariage ici. [...] Ils étaient tous les deux professeurs à l'université et ils aimaient beaucoup lire. Ils se sont dit que ça aurait plus de sens de se marier dans une librairie. »Un travail d’équipe a alors commencé. Pour ses premiers pas en tant qu’organisatrice de mariage, Yu a alors fait appel à ses amis et connaissances. Ont suivi deux mois de préparation intense pour laisser un souvenir mémorable à ses clients. « Il nous fallait prendre en considération toutes leurs requêtes tout en incorporant des éléments propres à la librairie pour cette occasion », raconte Yu à China Daily « Contrairement aux autres mariages qui se tiennent traditionnellement dans de somptueux hôtels qui proposent des banquets avec leurs innombrables tables rondes, le mariage dans une librairie est plutôt comme une fête intime en famille. Notre boutique est assez petite, le nombre d'invités y est donc limité. Seuls les amis et les parents les plus proches du couple sont invités. »Lors des mariages, les invités peuvent recevoir des livres, des marques-pages et autre cadeaux littéraires spécialement conçus pour la cérémonie et célébrer le couple. Yu explique : « Au milieu de la cérémonie, nous avons demandé aux invités de lire des poèmes en l'honneur des jeunes mariés. Ce moment d'interaction reste mon préféré lors des mariages à la librairie. »