Voilà à quoi ressemblerait la maison de Pinocchio ou d'Aladdin

Selon l’artiste, Architale est « un hommage à l’univers des contes de fées, où l’architecture est réinventée pour mieux accueillir les protagonistes de l’histoire ». En somme, 17 demeures reflétant le personnage principal, depuis Peter Pan, en passant par Pinocchio ou Cendrillon et La belle au bois dormant.On retrouve ainsi l’esprit des histoires et de leurs héroïnes et héros, dans les traits architecturaux des bâtiments ainsi imaginés. Aladdin offre une maison en forme de lampe de génie, assez logiquement, quand les trois petits cochons ont des espaces angulaires, avec paille, bois et briques – le grand méchant loup n’a qu’à bien se tenir. Archdaily , l’artiste explique que son projet reflète aussi ses premiers pas en tant qu’architecte. Il avait alors revisité des maisons et châteaux des contes de son enfance. « L’idée est d’utiliser l’architecture et ses formes pour prendre part à la narration d’histoires, transformant ainsi les bâtiments “objets narratifs”. »On pourra retrouver ses création à cette adresse