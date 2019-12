Voleur de livres dans la plus belle librairie d'Argentine, l'ambassadeur démissionne

Des fonctionnaires irréprochables...









Le délit est constaté par les vigiles du magasin le 26 octobre dernier, mais aura mis plusieurs semaines à être médiatisé. L’ambassadeur mexicain est film par les caméras de surveillance en train de dissimuler un livre sous un journal, avant d’aller faire un tour du côté des CD. Il en achètera quelques-uns, mais la biographie de Casanova qu’il comptait bouquiner, elle, restera impayée.Ateneo Grand Splendid, la librairie où s’est déroulé le larcin, est connue des bibliophiles du monde entier comme étant l’une des plus belles au monde . Ouverte en 2000 dans un cadre baroque, elle a pris la place d’un ancien théâtre, l’Ateneo, fondé en 1919.Oscar Ricardo Valero Recio Becerra a été rappelé par le ministre des Affaires étrangères, Marcelo Ebrard, qui a accepté la démission remise sans moufter. « Ricardo Valero est une personne formidable : il suit un traitement neurologique et je lui souhaite un prompt rétablissement », indique-t-il sur Twitter.Jusqu’à présent, aucune mention de l’état médical de l’ambassadeur n’était apparue dans la presse, souligne l’agence Reuters. Âgé de 76 ans, sa démission pour raisons de santé permettrait de mieux faire passer la pilule — en l’état, et du fait de l’immunité dont son statut lui permet de jouir, l'Argentine n’était pas en mesure de le juger. Pour éviter l’affront, son départ restait l’unique alternative.Le diplomate devait d’ailleurs faire l’objet d’une enquête, menée par le comité d’éthique du gouvernement. S’il était reconnu coupable, avait garanti le ministre, une tolérance zéro pour la malhonnêteté serait appliquée. Le président mexicain, Andrés Manuel López Obrado, avait déploré un « incident regrettable », tout en demandant de ne pas porter de jugement hâtif.Problème : la mission première du président auprès du peuple mexicain était de rétablir la confiance des citoyens à l’égard des fonctionnaires. Et d’en promouvoir la fiabilité. Si son administration a imposé de sévères restrictions de salaires et de dépenses à des diplomates, le cas Ricardo Valero ne fera pas tourner la page immédiatement…