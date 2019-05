Vous avez aimé La Servante écarlate en livre et en série ? Découvrez l'opéra

Des « servantes écarlates » dans une manifestation contre Donald Trump et sa politique

C'est au milieu des années 1990 que Poul Ruders avait commencé son travail sur l'œuvre d'Atwood : l'auteure n'était pas contre l'adaptation, bien au contraire, à condition qu'elle ne soit pas mêlée au projet. Pour la rédaction du livret, Ruders fait appel à l'acteur britannique Paul Bentley, vu récemment dans Game of Thrones et comédien chevronné.Les deux créateurs travailleront à plusieurs reprises ensemble, notamment pour une adaptation sur scène du Procès de Kafka. Conçue pour l'Opéra royal de Copenhague, leur adaptation de La Servante écarlate sera réécrite à plusieurs reprises, selon les représentations.La dernière en date a été bouclée pour une série de représentations exceptionnelles à Boston, du 5 au 12 mai 2019, avec une mise en scène assurée par Anne Bogart. Un projet qui résonne particulièrement, dans la mesure où le roman d'Atwood se déroule en partie à Boston. La représentation, d'une durée approximative de 3 heures, s'annonce d'ores et déjà comme un spectacle historique dans la programmation de l'Opéra de Boston.Si le voyage à Boston est un peu difficile à organiser, il est possible d'écouter l'œuvre sur des services de streaming.Ou encore d'en retrouver des extraits sur YouTube :L'actualité autour de La Servante écarlate est assez chargée, en ce moment : outre la saison 3 de la série qui s'annonce , Margaret Atwood a annoncé la parution à la rentrée prochaine d'une suite de son roman, intitulée The Testaments