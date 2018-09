Vous avez vu un Coyote sur rollers avec des fusées ? Appelez la police

Décidément, Vil Coyote n’a pas fini de rendre hilares les spectateurs : apparu en 1949 dans l’univers de Looney Tunes, il fera l’objet d’un film confié à Chris McKay, réalisateur de Lego Batman. Évidemment, il ne parviendra pas à choper Bip Bip, l’insupportable volatile qui court tout le temps...







En attendant Coyote vs. ACME – cette dernière étant l’entreprise fictive dans le monde de Looney Tunes, et qui fournit à Coyote les gadgets et autres bombes pour enfin croquer le Bip Bip – on peut se réjouir : le monde a encore un peu d’humour.

En effet, dans le bureau du shérif du comté de Monroe, à New York, on peut découvrir une affiche qui résonne avec l’actualité. Manifestement agacé de ce que les habitants appellent trop souvent pour avoir vu un coyote dans les rues, en plein jour, le bureau a diffusé un avis.

« Traditionnellement, les coyotes sont des animaux nocturnes, mais il n’est pas inhabituel de les voir durant la journée. Sauf qu’en voir un n’est PAS une raison pour téléphoner à la police », indique l’affiche.







Cependant, dans certains cas de figure, précise le bureau, dans certaines circonstances, il est recommandé de décrocher son mobile, de toute urgence.

Coyotes portant des produits brandés « ACME »

Coyotes balançant des enclumes depuis une montgolfière

Coyotes posant des panneaux de signalisation tels que : « détour » ou « graine pour oiseaux gratuite »

Coyotes en possession d’un aimant géant

Coyotes en possession d’une catapulte

Coyotes faisant exploser de la « TNT »

Coyotes montés sur des patins à roulettes avec des fusées attachées



Ou alors de mettre un terme à sa consommation de stupéfiants...



via Open Culture