“Vous n'avez pas de marque-pages”, le concours marketing qui déborde

Si, si, vraiment...

lost your bookmark? use a chicken wing instead pic.twitter.com/GE0yo4A2fl — Pluckers Wing Bar (@Pluckers) September 9, 2019

don’t have a bookmark? try using a frozen beef sheet instead pic.twitter.com/OmAJ6Mtp5T — Steak-umm (@steak_umm) September 12, 2019

Don't have a bookmark? Try using Chex Mix instead pic.twitter.com/MqcNedloE1 — Chex Mix (@ChexMix) September 9, 2019

Don't have a bookmark? Use literally ANYTHING BUT FOOD OR DRINK, YOU MONSTERS @ChexMix @vitaminwater pic.twitter.com/8I2bO8rL8P — Strand Book Store (@strandbookstore) September 12, 2019

Marque-page qui fait 'fourrure' : la souris écrasée dans un manuscrit https://t.co/GF5hrQPJxr pic.twitter.com/tsxitV6nxv — ActuaLitté (@ActuaLitte) September 4, 2014

Oréo, lié à la destruction de l’habitat des orangs-outans en Indonésie, c’était le grand dossier présenté par Greenpeace en novembre 2018. Les accusations étaient frappantes : l’organisation internationale déplorait « le goût déforestation » des biscuits, produits par la société Mondelēz.Dans l’un de ses derniers messages, pour promouvoir ses produits, Oreo s’est donc fendu d’un petit tweet qui fait depuis fureur : les internautes, prompts à dégainer, ont suivi le mouvement avec délice, et multiplié les photos de marque-pages invraisemblables. Le principe du biscuitier est simple : vous n’avez pas de marque-pages, essayez du lait et des biscuits (sous-entendu, de notre confection) à la place.« Aucun livre n’a été blessé au cours de cette trempette », garantit le compte de la firme, mais les producteurs de livres, eux, ne l’ont pas si bien accepté.Le groupe Random House y est même allé de son commentaire : « C’est le pire concours sur les réseaux de l’histoire et nous vous demandons de l’arrêter IMMÉDIATEMENT. Les livres sont des objets qui méritent notre respect. Maintenant, allez au coin et réfléchissez à ce que vous avez fait au nom du “contenu”. » C'est connu, on déverse des flots de “contenus” sur les réseaux, pour se faire repérer, remarquer ou injurier : tout buzz est bon à prendre.C’est que différentes marques de produits alimentaires ont sauté sur l’occasion, employant tout ce qui servait leurs intérêts promotionnels comme marque-pages.Un libraire a tout de même tenté de mettre un peu d’intelligence dans tout ce principe, mais on peut douter que l’engouement soit freinable avec le seul bon sens.Ce qui reste étonnant, c’est que l’opération n’a pas été suivie d’un hashtag qui aurait certainement fait « boule de net »… Quant au plus gore, mention recyclage des ressources naturelles, il revient de toute évidence à cette peau de souris tannée , retrouvée dans un manuscrit de 1623.via PR Week