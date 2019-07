Voyager autrement, de manière écologique et solidaire : les guides Tao

Si les voyages ouvrent l'esprit, il ne faut pas pour autant ignorer leurs effets sur l'environnement : outre le transport et son sinistre bilan carbone, les activités touristiques ont un impact souvent très important sur l'environnement – tant en matière de consommation de ressources que de déchets. Les guides de la maison Viatao cherchent ainsi à mettre en avant des initiatives et des adresses respectueuses de l'environnement.La maison d'édition indépendante a publié 22 ouvrages sur autant de destinations, comme la Thaïlande, le Népal, la Guadeloupe, Madagascar, mais aussi des régions de France, comme la Provence-Alpes-Côte d'Azur.L'éditeur souhaite désormais passer à la vitesse supérieure en publiant un « guide monde » qui, comme son nom l'indique, couvrira beaucoup plus de destinations, soit 50 pays (Amériques, Asie, Océanie, Europe, Afrique et Moyen-Orient) et un millier d'adresses et d'initiatives. Le guide proposera ainsi des méthodes de voyage respectueuses de l'environnement, mais aussi des adresses pour se loger ou se restaurer de manière écologique.Côté activités, des adresses pour réaliser du bénévolat, faire du wwoofing (partage de savoirs et entraide) dans des fermes biologiques, ou encore donner de son temps pour la préservation de l'environnement seront présentées dans le livre.L'ouvrage, signé par Jules Boseur, Maryne Arbouys et Nicolas Breton, comprendra 250 à 300 pages, et sera disponible aux formats imprimé et numérique dès novembre 2019. Il est proposé par l'intermédiaire d'un projet de financement participatif sur Ulule , avec des contreparties qui aideront la planète...