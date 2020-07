10 autrices racontent leur première fois...

photo : Free-Photos CC 0

Pour ce dossier, ActuaLitté a réuni dix femmes, autrices, dont la carrière a débuté en 1972 comme François Bourdin ou jeune romancière comme Marie-Lorna Vaconsin, laquelle joue entre Young adulte et physique quantique avec Le Projet Starpoint. Et bien d’autres. Nous avons également sollicité Emma Becker, dont La maison avait tant fait parler, ou Tatiana de Rosnay, la best-seller particulièrement bienveillante avec ses consœurs. Bien entendu, difficile de questionner Valérie Perrin sans évoquer la cause animale ou encore, de parler avec Virginie Grimaldi de ses titres aux clins d’œil poétiques — comme Apollinaire récemment. Et d’autres, qui resteront à découvrir.Dix femmes, dix voix, qui nous racontent leur première fois, cet instant où la page s’est noircie, avec la perspective assurée que ce serait la bonne. Elles sont passées des ébauches, des esquisses narratives et des morceaux d’histoire griffonnés au détour d’un coin de table, à un récit entier.Dans notre podcast, Les mots en boîte, elles reviennent sur les comment de ce grand saut : la rencontre avec leur futur éditeur, le travail fourni et plus encore, avec des années d’expérience, la manière dont elles organisent leurs heures d’écriture désormais.On parle de lecture, d’auteurs qui fascinent, de pages blanches et de fous rires. On parle de livres qui s’écrivent, à travers dix femmes aujourd’hui pleinement reconnues, chacune dans son genre. Elles se passent le micro, parlant librement de leurs préoccupations, de la société dans laquelle elles évoluent — parce qu’il ne saurait exister de textes détachés de son contexte…