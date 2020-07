2020, édition particulière pour le Salon international du Livre rare et de l'autographe

“Plume d'ange” : Jane Lawton, l'amour secret d'Antoine de Saint-Exupéry Des documents rares, réunis par Christophe Champion, de la librairie Faustroll (Paris), jettent la lumière sur Jane Lawton, une relation, vraisemblablement amoureuse, de l'auteur du Petit Prince et de Terre des Hommes, Antoine de Saint-Exupéry. Un ensemble de sept documents démontre l'affection de l'écrivain pour celle qu'il surnommait « Plume d'ange ». Après la disparition de Saint-Exupéry, Jane Lawton signera même un synopsis pour une adaptation du Petit Prince, envoyé à Walt Disney. Du statut d'inconnue à celui de relation intime d'Antoine de...

“Une catastrophe” : la librairie d'occasion fragilisée par la crise sanitaire Particulièrement mise en avant et évoquée pendant le confinement, la vente de livres neufs aura occulté un autre marché cher aux cœurs des lecteurs, celui de l'occasion. Pourtant, les librairies spécialisées dans les livres de seconde main sortent particulièrement fragilisées de la crise sanitaire, quand des plateformes internet, elles, auront pu profiter de la période. « Il ne faudrait pas que cela dure, c'est certain. » Sylviane Lamerant, fondatrice et responsable de la librairie d'occasion Memoranda, véritable institution à Caen, ne cache pas son inquiétude....

Le Salon International du Livre Rare reporté en septembre 2020 À l'origine prévu du 24 au 26 avril 2020, le Salon International du Livre Rare et de l'Autographe, organisé chaque année au Grand Palais, a été annulé. L'édition 2020 de l'événement est toutefois reportée, du 18 au 20 septembre 2020, avec un vernissage le 17 septembre. Le SLAM, Syndicat de la Librairie Ancienne et Moderne, a annoncé les nouvelles dates de sa manifestation annuelle, organisée au Grand Palais sous le haut patronage d'Emmanuel Macron lui-même pour cette édition 2020. Pour sa 32e édition, le Salon international du Livre Rare annonçait la...

Pour sa 32e édition, le Salon international du Livre Rare annonçait la présence d'environ 160 exposants, libraires, galeries d’estampes et de dessins de 12 pays différents. Elle était notamment marquée par le retour de 61 libraires étrangers. L’atelier du Livre d’art et de l’Estampe de l’Imprimerie nationale sera également présent sur place, pour faire découvrir ses activités et sa production.Parmi les pièces notables de cette 32e édition, des lettres inédites d'Antoine de Saint-Exupéry destinées à un amour secret , les premiers textes de Michel Houellebecq, l'œuvre de François Mauriac ou encore la suite inédite du J'accuse de Zola...Photographie : Salon du livre rare et de l'autographe 2017 (ActuaLitté, CC BY SA 2.0)