24es Rendez-vous de la bande dessinée à Amiens

Les 1er et 2 juin, la manifestation amiénoise accueillera plus de 90 auteurs pour un panorama exceptionnel de la bande dessinée contemporaine internationale. Festival majeur du 9e art, les Rendez-Vous occuperont cette année encore, et pendant tout le mois de juin, la Halle Freyssinet, à 1 h 30 de Paris et de Lille. 5 000 m2 carrés dédiés aux auteurs, à leurs univers et leurs publics !



L’affiche est signée par l’auteur franco-belge Enrico Marini, dont l’œuvre fera l’objet d’une exposition rétrospective. François Schuiten, Laurent Durieux (affichiste de Coppola), Jaco Van Dormael et Thomas Gunzig (scénaristes) seront exceptionnellement présents à Amiens pour la sortie du dernier Blake et Mortimer.



Un album auréolé d'un mystère si cher à Jacobs, et qui sera préservé jusqu’au 31 mai, date de sa sortie officielle ! Marguerite Abouet, Zeina Abirached, Jean-Louis Tripp, Léa Mazé, Jean Dytar et Tebo seront aussi présents, pour ne citer qu’eux.



En 2019, via les expositions du festival, les visiteurs partiront à la découverte d’une ville en perpétuelle réinvention, Beyrouth ; dans le monde robotique de Bots, au cœur du Japon médiéval d’Okko ou dans les traces des auteurs de la bande dessinée « indé » nord-américaine.



L’inauguration des 24es Rendez-vous de la Bande Dessinée d’Amiens, aura lieu ce vendredi 31 mai à partir de 18 h à la Halle Freyssinet. Pour la première fois cette année, est proposée une visite de l’ensemble des expositions visibles à la Halle !





Jamais, de Bruno Duhamel, Prix La BD c'est Woua'z 2018/2019 L'association d'Amiens On a marché sur la bulle a organisé, pour la troisième année, le Prix La BD c'est Woua'z : cette récompense a mobilisé en 2018/2019 dix bibliothèques partenaires et dix collèges du département de l'Oise. Des élèves ont travaillé sur une sélection de 6 albums, pour désigner parmi eux leur titre préféré. C'est Jamais, de Bruno Duhamel, publié par les éditions Grand angle, qui remporte la compétition. Parce que la nature fait bien les choses, Jamais a déjà été distingué par d'autres élèves, les collégiens de la Somme, qui lui...

Plus qu'un rendez-vous, Amiens offre à la bande dessinée un festival ENTRETIEN – Les 24es Rendez-vous de la Bande Dessinée d’Amiens feront trembler les murs, depuis la cathédrale jusqu’à la tour Perret, passant bien évidemment par la Halle Freyssinet. Pour la deuxième année maintenant, la manifestation s’installe dans cet immense espace : une friche de 8000 m2 fraîchement réhabilitée. Avec des bulles, des expositions et bien plus. La Halle Freyssinet Pascal Mériaux, directeur de l’association On a marché sur la Bulle, qui organise l’événement, ne cache pas son impatience. La dimension chef d’orchestre de cet ancien...

Phoolan Devi, lauréat du Prix Révélation BD des lycéens Hauts-de-France Le jury a tranché, choisissant son album favori parmi les six œuvres en compétition. Et c’est Phoolan Devi, Reine des bandits avec 25,3 % des voix qui se place en première marche du podium ! À cette occasion, Claire Fauvel fera spécialement le déplacement pour recevoir son prix des mains des élèves impliqués dans le projet, le jeudi 6 juin à 13 h à la Halle Freyssinet. Pour la 21e année consécutive, l’association On a Marché sur la Bulle située à Amiens a sillonné la région Hauts-de-France pour former et accompagner un jury de jeunes lecteurs (issus de...

Bruno Duhamel lauréat du Prix bande dessinée des collégiens de la Somme « Après 5 mois de travail de lecture, le moment tant attendu est enfin arrivé : nous avons collecté l’ensemble des votes des élèves constituant le jury du Prix des collégiens de la Somme et nous détenons notre vainqueur ! », annoncent les organisateurs. Entendu, mais alors, qui ? Eh bien, c’est l’album Jamais de Bruno Duhamel, paru aux éditions Grand Angle, qui est le lauréat de cette 7e édition du prix. À cette occasion, Bruno Duhamel fera spécialement le déplacement pour recevoir son prix des mains des élèves impliqués dans le projet,...

De la bande dessinée au musée : une journée pro à Amiens Chaque année, l'association On a Marché sur la Bulle organise dans le cadre des Rendez-Vous de la Bande Dessinée d'Amiens une journée professionnelle ouverte à tous et rassemblant des intervenants aux approches variées autour d'une thématique liée au 9e Art. ActuaLitté, CC BY SA 2.0 Cette année, la journée professionnelle sera consacrée à deux thématiques : la relation entre musées et bande dessinée le matin, la reprise de personnages emblématiques l'après-midi. Forts de leurs expériences, treize intervenants sont invités à partager leur point de...

L'ombre de Batman plane sur Amiens Cette année, le temps fort des Rendez-Vous de la Bande Dessinée d’Amiens aura lieu les 1er et 2 juin 2019 à la Halle Freyssinet. Avec une affiche qui a été réalisée par Enrico Marini, auteur de Batman : The Dark Prince Charming (éd. Dargaud), premier auteur franco-belge à dessiner les aventures du chevalier noir. La programmation des 24es Rendez-Vous ne manquera pas de passionner : au menu, des expositions, autour du nouvel album Blake et Mortimer de François Schuiten, Thomas Gunzig, Jaco Van Dormael et Laurent Durieux. Mais également des expositions...

Mamie, elle est particulière : à Amiens, on fête la BD et les grand-mères A l'occasion du 24ème Rendez-Vous de la Bande Dessinée d’Amiens, l’association On a Marché sur la Bulle propose aux passionnés et amateurs de bande dessinée de devenir, le temps de quelques heures, un auteur en participant au concours régional sur le thème « Ma mamie a quelque chose de spécial ». Affiche du concours On a Marché sur la Bulle ©Steve Baker Ce concours est ouvert à tous les fans de bande dessinée. Afin de participer, il faut cependant répondre aux trois critères suivants : résider dans la région des Hauts-de-France, ne pas avoir...