Alfonic : une méthode pour apprendre à lire et écrire aux plus jeunes

Originellement pensée comme une méthode simplifiant la découverte de la langue, par le linguiste André Martinet, Alfonic était appelée « graphie phonologique Martinet ». Devenu la contraction de « alphabet phonétique », ce système d’apprentissage concerne les jeunes enfants.





Son objectif est de parvenir à faire identifier les sons, considérant que cela permettra de faciliter la compréhension des mots et donc l’écriture. L’idée est donc qu’écrire, sans redouter les fautes d’orthographe, passe par une manière de lire et d’entendre, pour percevoir les nuances.



« L’alfonic est une écriture du français où chaque son vaut une lettre, et chaque lettre vaut un son. Pour ceux qui débutent dans l’apprentissage de l’écriture et de la lecture (les enfants, les dyslexiques, les étrangers, etc.), écrire en alfonic est un soulagement, car il permet de ne pas s’embarrasser d’orthographe », explique l’organisme.



Dans son grand principe, simplifié, on écrit comme on parle pour se familiariser avec les mots. Et le modèle s’adapte tout aussi bien aux enfants atteints de troubles dys — qu’aux plus jeunes en maternelle ou classe primaire, mais également aux adultes en alphabétisation.



La finalité repose sur trois axes : apprendre à écrire et à lire le français, de manière heureuse et décomplexée. En finir avec la crainte de la faute, qui bride l’écriture et stigmatise. Stimuler la créativité des élèves, révéler la richesse de leur vocabulaire et de leur imagination.



Dans ce dossier, sont proposés des éléments théoriques pour comprendre le fonctionnement d’Alfonic, ainsi que des exercices pratiques pour se lancer.





photo : StockSnap CC0





Lire et écrire : apprendre les animaux en alfonic Pour fixer tous les sons (les phonèmes) du français, il est plus simple de les présenter dans des mots. La méthode Alfonic propose de découvrir avec des éléments du quotidien, les grands principes de fonctionnement de son apprentissage. Commençons donc avec les animaux. On entend « a » dans abeille : en alfonic, « a » s’écrit a. On entend « ou » dans ours : « ou » s’écrit w. On entend « é » dans écureuil : « é » s’écrit é. On entend « u » dans tortue : « u » s’écrit u. On entend « b » dans baleine :...

J'écris donc je suis : apprendre à écrire leur prénom aux tout petits Quelle est la première demande d’un enfant qui apprend à écrire ? Bien souvent, la requête est simple : « Comment s’écrit mon prénom ? » À l’évidence, c’est par là qu’il faut débuter. La méthode Alfonic propose des solutions pour apprendre à lire et à écrire aux tous petits. La simplicité orthographique de certains prénoms encourage l’enfant dans son analyse des lettres. S’il se nomme Noé, Lola, Milo ou Maria, et qu’on prend la peine de lui montrer quelle lettre correspond à quel son, il fera très vite le lien entre les sons qu’il...

Apprendre à lire à ses enfants : les bases de la méthode Alfonic Vos enfants parlent, dessinent, jouent. Dans leurs activités, ils s’expriment librement. Ils font souvent preuve d’une curiosité sans limites. Bientôt, ils apprendront à lire et à écrire. Les vacances qui s'en viennent offrent l'opportunité d'appréhender certains outils pour accompagner celles et ceux qui auraient envie de découvrir la lecture. Lire les textes d’un inconnu n’est pas toujours enthousiasmant. Cet exercice représente souvent un effort, car la lecture n’a rien d’une devinette : il est important de décrypter chaque lettre (ou groupe de...