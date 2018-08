Association Charte des auteurs et illustrateurs jeunesse

J’ai gagné mon premier concours de poésie à six ans, organisé par la bibliothèque de mon quartier, à Lyon. Il s’agissait juste d’associer des mots tirés au hasard dans un petit panier et de faire la plus jolie phrase possible avec. Mais bon, quand même, j’étais drôlement fière, (il y avait un mini-trophée et tout !) Delphine Bertholon © Virginie Faucher Dès cet instant, j’ai écrit, sans plus jamais m’arrêter. Si l’on considère que j’ai commencé la fiction à sept ans, il m’en aura fallu plus de vingt pour parvenir à publier dans une...