Banquet pour tout le monde : Astérix et Obélix ont 60 ans

Astérix, héros d'une pièce commémorative de 2 € exceptionnelle Chaque année, la Monnaie de Paris émet 2 pièces de 2 € commémoratives mettant à l’honneur des évènements historiques, des hommes ou des femmes ayant marqué leur époque, ou encore des œuvres caritatives. À l’occasion des 60 ans d’Astérix, l’institution monétaire est heureuse de mettre à l’honneur ce personnage emblématique sur ces pièces de monnaie commémoratives de 2 €. Pour la première fois de l’histoire, un personnage de bande dessinée apparaît sur une pièce de monnaie : un symbole fort pour l’œuvre incontournable du célèbre...

Astérix fête ses 60 ans en terrain gaulois, avec la fille de Vercingétorix Créé le 29 octobre 1959 par René Goscinny et le dessinateur Albert Uderzo pour le journal Pilote, Astérix a, depuis, parcouru bien des chemins. Après 37 albums, 10 films d’animation, 4 films « live », la petite tête blonde et moustachue la plus teigneuse de la Gaule nous réserve encore bien des surprises – à l’aune de ses 60 bougies. Nouvel album, série TV inédite, attraction innovante, les réjouissances sont nombreuses. ActuaLitté CC BY SA 2.0 Astérix est un véritable phénomène du 9e art depuis maintenant 60 ans. « C’est une bande dessinée...

La Fille de Vercingétorix, nouvel album d'Astérix en octobre 2019 Les 60 ans d'Astérix sont aussi l'occasion, pour les éditions Albert René, de présenter le prochain album du petit Gaulois, attendu le 24 octobre 2019. La Fille de Vercingétorix, 38e album, se base sur un élément historique, un torque celtique retrouvé il y a quelques années sur laquelle était gravé « la fille du roi »... Le 4e album cosigné par Didier Conrad et Jean-Yves Ferri s'intitulera donc La Fille de Vercingétorix, a-t-on appris au cours d'une conférence de presse organisé par les éditions Albert René, propriété du groupe Hachette et donc de...

L'anniversaire d'Astérix, à grand renfort de potion magix Depuis maintenant octobre 2012, Joseph Conrad a succédé à Albert Uderzo pour dessiner les aventures des irréductibles Gaulois. Jean-Yves Ferri a pris en main les scénarios et trois albums – bientôt 4 – plus tard, voici qu’un nouvel anniversaire se profile. On se souvient que le 34e tome, L’anniversaire d’Astérix et Obelix, avait accompagné le 50e anniversaire de la création des deux personnages. C’était également, en octobre 2009, le dernier volume signé par Uderzo, avant qu’il ne cède la main à Conrad. C’était moins d’un an après que le groupe...

FIBD : une programmation spéciale famille le dimanche 27 janvier FIBD 2019 —Le Quartier Jeunesse du Festival international de la bande dessinée d'Angoulême, comme son nom l'indique, est dédié au jeune public, mais d'autres lieux dans la ville offrent des expositions, des rencontres, des projections, des ateliers ou encore des animations aux plus jeunes et à leurs accompagnateurs. La journée du dimanche 27 janvier propose même une programmation spéciale famille, détaillée ci-dessous. (photo d'illustration, ActuaLitté, CC BY SA 2.0) Les expositions Tsutomu Nihei : l'arpenteur des futurs (pour les ados) Espace Franquin Une...

60 ans et un 38e album d'Astérix et Obélix en octobre 2019 Les éditions Albert René et le groupe Hachette ont réservé une dernière surprise pour la fin de l'année 2019, celle du 60e anniversaire d'Astérix et Obélix. Un 38e album sera ainsi publié le 24 octobre 2019, inspiré par la thématique « nos ancêtres les Gaulois »... Cette aventure viendra clore une très riche année et, sans aucun doute, dynamisera les résultats du groupe Lagardère. (ActuaLitté, CC BY SA 2.0) « Jean-Yves et moi avons souhaité prendre pour point de départ le fameux “nos ancêtres les Gaulois...”. Sauf que bien sûr, on ne sait pas...

Deux albums d'Astérix débarquent en livre audio chez Audiolib Les éditions Audiolib, spécialisées dans le livre audio adulte en France, vont produire une BD audio autour des irréductibles Gaulois. Une offre qui renouvelle les éditions existantes – produites en janvier 2015, par Iisis. Depuis 1959, Astérix ravit des millions de lecteurs de tous les âges dans 111 langues et dialectes ! Pour célébrer son soixantième anniversaire, les éditions Audiolib sont heureuses de mettre leur savoir-faire et amour du livre audio au service d’une BD audio inédite, fidèle à cet univers plein d’humour et porteur de valeurs...

Quand la famille royale découvrit la prison du Temple ESSAI - Le Temple : « la royauté y brisa le moyen âge, par la main de Philippe le Bel. Et elle-même y revint brisée avec Louis XVI. » Michelet, Histoire de la Révolution. « D’emblée, les événements marchèrent plus vite que les hommes. » 20 juin 1789 : Serment du jeu de Paume 14 juillet 1789 : prise de la Bastille 4 août 1789 : abolition des privilèges 26 août 1789 : Déclaration des droits de l’homme et du citoyen 6 octobre 1789 : la famille royale est ramenée à Paris, aux Tuileries 20/21 juin 1791 : fuite à...

37 albums plus tard, Astérix et Obélix font partie des figures culturelles les plus célèbres en France, connues par-delà les frontières : chaque sortie d'un nouveau titre fait l'événement, et permet au groupe Lagardère, propriétaire de Hachette, qui publie les bandes dessinées, de remonter son chiffre d'affaires.Aujourd'hui, après le décès de Goscinny 1977 et la retraite d'Uderzo en 2009, c'est le duo formé par Jean-Yves Ferri et Didier Conrad qui a repris l'écriture et le dessin des aventures d'Astérix et Obélix.Photo : Dessin d'Uderzo pour Zep, ActuaLitté, CC BY SA 2.0