BD 2020, une année entière consacrée à la bande dessinée

La bande dessinée en France : chiffres et état des lieux BD2020 — Avec l'année de la bande dessinée, en 2020, le ministère de la Culture et le Centre national du livre souhaitent mettre en avant la production française en la matière, avec ses auteurs et ses spécificités. L'occasion de revenir sur les chiffres du marché de la bande dessinée, qui tire les résultats de l'édition depuis quelques années déjà... Détail d'une planche de la bande dessinée Alix, de Jacques Martin (photo d'illustration, ActuaLitté, CC BY SA 2.0) En croissance depuis plusieurs années déjà, le marché de la bande dessinée ne semble pas...

2020, année de la BD : un appel aux organisateurs d'événements 2020 sera l'année de la bande dessinée, comme le souhaitait le ministère de la Culture : une grande célébration du 9e art et de ceux qui le font, qui commencera logiquement avec le temps fort annuel qu'est le Festival d'Angoulême. La rue de Valois, pour faire de cette initiative une réussite, entend valoriser et soutenir les initiatives de tous les organisateurs d'événements, en ouvrant un agenda officiel. (photo d'illustration, ActuaLitté, CC BY SA 2.0) Malgré quelques ratés au démarrage, l'année de la bande dessinée est d'ores et déjà lancée : le ministère...

Pour l'affiche de 2020, année de la BD en France, le ministère corrige le tir Après le tollé déclenché, le ministère de la Culture a revu sa copie : pour 2020, année de la BD en France, plus question de concours pour trouver celui ou celle qui produira l’affiche. Désormais, c’est un appel à candidatures, en bonne et due forme, qui est mis en place. Mi-septembre, la rue de Valois provoquait une levée de boucliers unanimes, en proposant un concours où les dessinateurs et dessinatrices allaient réaliser une œuvre originale pour participer : les associations d’auteurs voyaient rouge. « Ce “concours” présente toutes les...

Les Rencontres internationales de la BD évoquent le patrimoine La quatrième édition des Rencontres internationales de la bande dessinée s'est choisi pour thématique le patrimoine et la transmission de la BD. Deux journées de rencontres permettront d'aborder non seulement les méthodes, pratiques et outils, mais aussi de nouvelles approches théoriques et analytiques pour renouveler entièrement la perception et le traitement du patrimoine de la bande dessinée. Détail d'une planche d'Yslaire (photo d'illustration, ActuaLitté, CC BY SA 2.0) À la veille de l'Année 2020 de la Bande dessinée, les Rencontres internationale de la bande...

2020 année de la BD en France : dessinez l'affiche, la rémunération viendra Encore très discutée, l’année de la Bande dessinée — 2020 doit marquer en France une grande série d’événements liés au 9e Art — pose déjà ses marques. Évoqué dans le rapport que Pierre Lungheretti avait remis au ministère de la Culture, ce projet se concrétise… et commence presque demain. ActuaLitté, CC BY SA 2.0 (Kamui Fujiwara) Organisée conjointement par le Centre national du livre (CNL) et la Cité internationale de la bande dessinée et de l’image (CIBD), cette année de la BD a tout d’abord besoin d’une affiche. Pour la trouver, le ministère...

Après un lancement prévu lors du Festival international de la bande dessinée d'Angoulême, du 30 janvier au 2 février 2020, BD 2020 se déroulera dans plusieurs lieux : les musées et les monuments historiques, les cinémas et les théâtres, les bibliothèques et les librairies, les festivals et les salons littéraires, peut-être d'autres endroits encore...Très attendue, cette année de la bande dessinée sera aussi l'occasion, pour les auteurs, de faire entendre leurs voix : depuis plusieurs années, le quotidien des créateurs devient en effet de plus en plus difficile, dans un secteur pourtant moteur de l'édition, où la croissance est au rendez-vous. BD 2020 sera peut-être un moment de réflexion, plus profond, pour repenser le circuit de l'édition de bande dessinée.Crédit photo : ActuaLitté, CC BY SA 2.0