Bibliophilie : les Collections Aristophil

#CollectionsAristophil - Ce mois de juin aura vu une nouvelle série de ventes concernant la dispersion des Collections Aristophil. Si la littérature est au coeur de ces collections, les Beaux Arts y ont aussi la part belle : ainsi aura lieu une vente d’exception consacrée à la musique, qui mêlera partitions manuscrites, épreuves corrigées, documents et lettres de musiciens. Autant de témoignages de la carrière et de la vie personnelle de ces compositeurs qui ont marqué leur temps, et procurent aux mélomanes et amateurs enchantements et plaisirs. En partenariat avec la...