Chaque semaine la sélection Plein les poches, lectures et livres à petits prix

Prenons une pause. Un temps d’arrêt. Et une grande respiration, par la même occasion, cela ne fait jamais de mal que de s’oxygéner le cerveau. Voilà qui est fait : il faut un peu d’humour alors, pour accompagner l’ensemble. Et de quoi exercer son esprit critique... Cette semaine, dans Plein les poches, on fait le plein d’ondes positives et autres choses savoureuses. Et en plus, y’a un panda ! ActuaLitté CC BY SA 2.0 Ce n’est pas pour le vanter – ni me vanter par la même occasion – mais pour apprécier l’humour que déploie M. De...