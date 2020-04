Chroniques anti-isolement à travers L’Âme des peuples

Pourquoi ces chroniques ? Un monde bouleversé, angoissé, assuré d’être transformé comme jamais par l’épidémie de Coronavirus Covid 19. Et face à ce tsunami d’inquiétudes et de peines, une volonté farouche de résistance et des exemples nombreux de résilience. Comideo CC BY SA 2.0 Créée en 2013 par les éditions Nevicata, la collection L’âme des peuples — aujourd’hui près de soixante titres — est un formidable baromètre de cette diversité d’énergies, de croyances, de religions, de culture et d’envies qui ensemence pays, régions et...