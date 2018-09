Comics et super héros : Marvel, pilier historique de l'édition

Elle arrive à grands pas, et ne changera pas de nom, a assuré son organisateur : la Comic Con Paris a décidé de mettre les super héroïnes à l’honneur. Et pour cela, revendique une affiche qui fait place aux femmes et à la diversité. Réalisée par Mahmud Asrar, qui déambulera dans les travées durant toute la manifestation, l’affiche est « 100 % Girl Power ». Et selon les organisateurs, elle met en avant pour la première fois les personnages féminins les plus emblématiques des comics et des films Marvel. Mais pas DC...