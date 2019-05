Congrès 2019 de l'ABF : Au-delà des frontières

#ABF2019 - L'Association des Bibliothécaires de France (ABF) organisera son 65e congrès annuel à Paris, du 6 au 8 juin 2019, Porte de Versailles. Le programme de l'événement se penchera en particulier sur un « secteur culturel qui a connu une dynamique forte de diversification, ainsi qu’un mouvement de technicisation ». (ActuaLitté, CC BY SA 2.0) « Comment maintenir la créativité qui invite et permet le dépassement des frontières, tant pour les usager•ères que pour les professionnel•les, leurs organisations et leurs missions ? », interroge l'Association...