Coronavirus : l'industrie du livre face à l'épidémie

La livraison d’achats avant même le paiement s’approche. Mais auparavant, Amazon souhaite parvenir à une livraison en quelques heures. La firme vient en effet de mettre en place pour les villes de Philadelphie, Phoenix, Orlando et Dallas, une solution de livraison le jour même de la commande. Mais uniquement pour les membres Prime. pixabay licence Voilà près d’un an que le sujet est sur le tapis, ouvertement : un appel aux investisseurs visait en avril 2019 à créer un modèle d’adhésion au programme Prime, avec non plus livraison gratuite sur deux jours, mais...