Dans l'univers d'Harry Potter, la fantastique aventure de JK Rowling

Depuis maintenant une vingtaine d’années, les histoires du petit sorcier et de ses copains magiciens ont provoqué un véritable miracle. Traduite en plus de 80 langues, la saga Harry Potter est un monde en soi, dont les ramifications s’étendent au-delà de l’imaginable.

Avec plus de 450 millions d’exemplaires vendus, huit films et des suites explorant le monde de la magie, Potter est plus qu’un phénomène dans le monde littéraire. Depuis la première traduction en français, en 1998, un an après la sortie en anglais, on ne compte plus les textes de fan fiction ni les produits dérivés.

La création même d’un parc d’attractions le démontre : la déferlante Harry Potter a encore de très beaux jours devant elle. Tout a commencé en France avec Harry Potter à l’école des sorciers, traduits par Jean-François Ménard, chez Gallimard jeunesse. Mais en effet, au début, cette jeune femme, mère célibataire avait été refusée à de nombreuses reprises par les éditeurs.

La folie Harry Potter a provoqué un séisme en librairies, ouvrant la voie vers la lecture à des millions d’enfants à travers le monde. JK Rowling, bienfaitrice de l’humanité, de toute évidence...



Un nouveau trailer magique pour les Animaux fantastiques Parmi les bandes-annonces de la Comic Con de San Diego s’était logé un nouveau trailer pour le second film de la saga des Animaux fantastiques. En à peine trois minutes, la séquence dévoile de nombreux secrets et met l’eau à la bouche quant à l’intrigue du futur film. Le retour de Norbert Dragonneau et de son fidèle Niffleur se rapproche et les bandes-annonces sortent au compte-goutte. Dans ce nouveau trailer spectaculaire, la tour Eiffel fait une apparition, l'action se partageant principalement entre Poudlard et la capitale française. On retrouve aussi Tina, Jacob...

Potter en cuisine, Eau Hisse, Lèche-crash vitrine : le Graal du livre (vol.5) Le repos de la fin de semaine mérite bien quelques billevesées pour l’égayer plus encore. Voici donc le résumé de la semaine, pour ceux qui n’ont pas à cœur de prendre le monde du livre en commençant par la première page. Grotesque, Ridicule, Absurde, Aberrant, Loufoque, le Graal du livre, c’est le bêtisier du livre. Ça détend l'atmosphère, et fait oublier les statistiques de vente... “Aux premières loges, je rate jamais un épisode” - ZeroOne, CC BY SA 2.0 Après la Potée auvergnate, la Potter Carolomacérienne On connaissait le...

Bloody Harry, la vraie vie (parodique) des sorciers de Poudlard, en BD À partir du 12 septembre, Harry Potter à l’école des sorciers sera de retour dans les salles obscures, histoire de rafraichir la mémoire de certains avant l’arrivée du second volet des Animaux Fantastiques avec Les Crimes de Grindelwald. En attendant, Alexandre Arlène, auteur de la bande dessinée parodique Bloody Harry, propose un marathon Harry Potter sur son Twitter. Vous avez encore le temps de rattraper votre retard et de découvrir le monde des sorciers avec un regard... bien moins innocent. Via À Poudlard On ne présente plus le petit sorcier de J.K....

Harry Potter : Warner Bros. envoie ses Mangemorts au Danemark Depuis 15 ans, la ville d’Odense au Danemark célèbre tous les automnes le petit sorcier de J.K. Rowling. Le Harry Potter Festival est organisé dans la bibliothèque Næsby et a accueilli 13.000 visiteurs l’an dernier. Seulement cette année Warner Bros, qui détient les droits d’exploitation, ne voit pas ce succès d’un si bon œil et impose à l’événement de changer de nom. Harry Potter Festival, CC, BY 2.0 L’événement est à l’initiative de Søren Dahl Mortensen, bibliothécaire à Odense. La première édition n’était qu’un petit rendez-vous...

Prime Reading, des livres numériques gratuits pour les abonnés Prime d'Amazon Amazon exporte son arme secrète en France avec le lancement de Prime Reading, un réservoir de livres numériques gratuits destinés aux abonnés de son service Prime. Pour rappel, ce dernier propose, contre une somme prélevée mensuellement ou annuellement, de bénéficier de quelques avantages, comme la livraison gratuite, mais aussi d'accéder à des films et de la musique. Pour les livres numériques, Amazon met en avant des best-sellers de maisons d'édition, mais aussi d'auteurs autopubliés. (Stock Catalog, CC BY 2.0) La stratégie monopolistique d'Amazon va bon...

Les Crimes de Grindelwald : Rowling prépare déjà Noël A venir pour le mois de novembre 2018, Les Animaux fantastiques : Les Crimes de Grindelwald est très attendu – malgré les polémiques. Tout comme pour le premier volet, on doit le scénario à JK Rowling et une fois n’est pas coutume, le texte du film sera disponible en livre aux éditions Gallimard Jeunesse dès le 15 novembre soit le lendemain de la sortie du film en salle. Dans ce second opus, on en apprendra plus sur les événements antérieurs qui ont façonné le monde des sorciers avant l’arrivée d’Harry Potter. À la fin du tome précédent,...

Leïla Slimani, Gaël Faye et Françoise Bourdin, héros des bibliothèques Si les bibliothèques sont les lieux privilégiés du partage et de l’échange, alors leurs usagers ont aussi un mot à dire. Ainsi Leïla Slimani, Giulia Enders, Christophe Cazenove et William Maury ainsi que Dominique de Saint Mars et Serge Bloch se partagent leurs faveurs. ActuaLitté, CC BY SA 2.0 En fonction des segments éditoriaux, quels sont les auteurs les plus empruntés dans les bibliothèques de France en 2017 ? Plusieurs catégories existent pour le définir : Fiction Adulte Chanson douce de Leïla Slimani Petit pays de Gaël...