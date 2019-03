DC Comics, la place forte de Batman, Superman et la Ligue des Justiciers

Une équipe de bras cassés, des enfants exceptionnels, nés le même jour – sacré bazar pour célébrer les anniversaires ! – et une académie pour former ces super-héros. The Umbrella Academy est la dernière sortie de Netflix, diffusée depuis le 15 février. En 10 épisodes, les personnages farfelus, fracassés et attachants, subliment le comics de Gerard Way, illustré par Gabriel Bá. Loin de ce goût mitigé que laissait la version cinématographique de la Ligue des gentlemen extraordinaires ou plus récemment les Watchmen, The Umbrella Academy fait plaisir à...