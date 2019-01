Dédicaces, programme, auteurs, éditeurs : le FIBD d'Angoulême 2019

Le FIBD d'Angoulême, ou Festival International de la Bande Dessinée d'Angoulême, tiendra sa 46e édition en 2019, du 24 au 27 janvier 2019, partout dans la ville de la région Nouvelle-Aquitaine. Avec, encore une fois, un programme particulièrement chargé, comprenant auteurs, dédicaces, conférences, rencontres, expositions et autres masterclasses. Pour vous y retrouver et peut-être préparer votre visite, vous trouverez ici tous les articles consacrés à ce 46e festival de la BD d'Angoulême.



En 2019, sous des affiches réalisées par Bernadette Després, Kentarō Satō et Richard Corben, le festival proposera plusieurs expositions, consacrées notamment à Tom-Tom et Nana et à l'œuvre de Bernadette Després, à Batman, à l'occasion des 80 ans du Chevalier noir, ainsi qu'à Milo Manara et son œuvre. Bien d'autres événements seront proposés aux visiteurs...



Du côté des rencontres, notons par exemple la présence de Frank Miller, Emil Ferris, Kentarō Satō, Terry Moore, Milo Manara, Paul Dini, Riad Sattouf, Catherine Meurisse...



Photographie : ActuaLitté, CC BY SA 2.0

