Dédicaces, programme, auteurs, éditeurs : le FIBD d'Angoulême 2020

En partenariat avec l'ADAGP, l'Académie de France à Rome - Villa Médicis et la Cité Internationale de la bande dessinée et de l'image d'Angoulême ont attribué deux bourses de résidence de création pour des auteurs de la bande dessinée, Isabelle Boinot et Matthias Lehmann. La Cité de la BD d'Angoulême (photo d'illustration, ActuaLitté, CC BY SA 2.0) Isabelle Boinot et Matthias Lehmann seront en résidence à la Cité internationale de la bande dessinée et de l'image puis à l'Académie de France à Rome — Villa Médicis à partir du 15 janvier 2020. Le comité de...