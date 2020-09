Dédicaces, programme, auteurs, éditeurs : le FIBD d'Angoulême 2021

La situation sanitaire, en France, se dégrade, et de nombreux événements restent menacés : pour ne pas rester inactive en l'absence de certitudes sur l'avenir, l'organisation du Salon du Livre et de la Presse Jeunesse de Montreuil maintient son édition 2020, du 2 au 7 décembre prochain. Mais propose « trois formes concomitantes », pour s'adapter au mieux. « Ça se complique, mais ça peut aussi se simplifier » : Sylvie Vassalo, directrice du Salon du Livre et de la Presse Jeunesse (SLPJ), résume en une phrase le casse-tête des organisateurs d'événements,...