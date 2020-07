Double peine : les prisonniers condamnés à un accès limité aux livres 

Entre les ouvrages censurés et les titres lourdement facturés, difficile pour les détenus américains de lire en paix. Les États du Maryland, du New Jersey et de Virginie s’attèlent à la rédaction d’un projet de loi mettant fin à cette tendance qu’ont les prisons de faire payer la lecture des livres numériques. Et ainsi garantir un accès facilité à la culture pour les personnes incarcérées. ErikaWittlieb, pixabay license Les législateurs de ces trois États américains ont décidé de prendre des mesures juridiques pour empêcher les prisons de facturer...