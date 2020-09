Douze auteurs, douze romans de la rentrée littéraire 2020

Emmanuel Ruben : “Je crois que l’on ne s’amuse pas assez aujourd’hui en littérature” La rentrée littéraire 2020 se poursuit et à mesure, Librest et LaLibrairie.com dévoilent les 12 auteurs mis à l’honneur. Douze romancières et romanciers dont les ouvrages ont été sélectionnés spécialement par les libraires du réseau. Aujourd’hui, Emmanuel Ruben vient parler de Sabre. De retour dans une maison ancienne, Samuel Vidouble renoue avec le passé de toute une famille qu’il avait laissée de côté. À la mort du patriarche, le voici revenu, ce professeur d’histoire désabusé, passionné de cartes géographiques. Et en traversant les pièces, il se...

Lola Lafon (Chavirer) : “Je me méfiais vraiment de la figure du monstre” Pour cette rentrée littéraire 2020, les librairies du réseau Librest et LaLibrairie.com ont invité une douzaine d’auteurs, de tous horizons. Interviewés par les libraires même, les voici réunis autour de leur roman. Lola Lafon est la première à répondre à cette invitation, en partenariat avec ActuaLitté. Interrogée par Georges-Marc Habib, de la librairie l’Atelier (XXe arrondissement de Paris), la romancière revient sur Chavirer, récit où bourreau et victime se confondent. « Je me méfiais vraiment de la figure du monstre : elle est très commode. Elle...

Pour vous guider au mieux dans vos choix, les libraires du réseau Librest et LaLibrairie.com vous donnent rendez-vous tous les jours à partir pour vous présenter une nouveauté, un coup de cœur de la rentrée , à travers une interview avec l’écrivain. En partenariat avec ActuaLitté, ces douze rencontres vidéo captées en amont de la rentrée sont présentées au fil de l’eau.Librest réunit une douzaine d’établissements de l’Est parisien, à travers une association qui mutualise les services et rend la vie des lecteurs plus simple. Cette rentrée en vidéo se dévoile comme un calendrier de l’avent, bien, bien avant l’heure, avec son lot de primo-romanciers, d’autrices confirmées et de surprise.« Nous voulions jouer avec cet effet d’attente, proposer également un rendez-vous quotidien aux internautes, afin d’expérimenter. Ensuite, libre à chacun de se servir de ces vidéos », expliquait Quentin Schoëvaërt-Brossault, président de Librest et patron de Atout Livre (Paris XIIe).