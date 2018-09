Elena Ferrante : L'amie prodigieuse, fresque historique de Naples

Avec Le Gang des rêves, le romancier Luca di Fulvio a connu un succès qui ne se dément pas en Europe. Le livre sera même adapté en série, Di Fulvio cosignant le scénario. Ce que les lecteurs ignorent encore, c’est l’extraordinaire histoire éditoriale du livre, et de son auteur, intrinsèquement liée à une maison qui venait tout juste d’ouvrir à Paris... Luca di Fulvio © Olivier Favre Klein Au commencement, Bertrand Favreul, ancien de Robert Laffont et d’Albin Michel, Henri Bovet, ancien de la RMN, de Tallandier et de First, et la famille Slatkine...