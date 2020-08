En série ou en film, les adaptations de livres crèvent l'écran

Prévu pour cet automne, le prochain roman de Rumaan Alam, intitulé Leave The World Behind, attire déjà toutes les convoitises. Après des enchères musclées pour obtenir les droits de l’ouvrage, c’est finalement Netflix qui dirigera le projet. Pour l’adaptation, le géant du streaming ne se refuse rien, et annonce à l’affiche deux mastodontes du cinéma. La plateforme de streaming Netflix produira l’adaptation de Leave The World Behind, annonce Deadline. Derrière la caméra, on retrouvera Sam Esmail, connu notamment pour avoir créé la série...