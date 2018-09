Entre la lecture et l'écoute : livre audio, mode d'emploi

Livre audio, livres lus, audiolivre, audiobook : les noms diffèrent, mais désignent le même objet culturel. Créé au même moment que le phonographe et que la possibilité d'enregistrer des sons sur un support, le livre audio a depuis connu bien des formats, de la K7 au CD en passant par la clé USB et le fichier MP3.





Parfois gratuit, le plus souvent payant, le livre audio connait depuis quelques années un nouvel engouement grâce aux nouvelles technologies et à des dispositifs de lecture plus ergonomiques, les smartphones.

La Foire de Francfort accueille le livre audio dans son programme #FBM18 Après plusieurs années de développement renforcé par les nouvelles technologies, et un engouement perceptible au sein de plusieurs marchés à l'international, le livre méritait bien une attention renouvelée de la part de la Foire du Livre de Francfort. L'événement professionnel consacre une demi-journée au format, avec des conférences et présentations à la clé. (ActuaLitté, CC BY SA 2.0) Un nouveau rendez-vous professionnel d'une demi-journée pour le livre audio, c'est ce qu'annonce la Foire du Livre de Francfort au sein de son programme. Modèles...

BIEF : pour l'année à venir, plus que jamais au service des éditeurs L’année 2019 ne manquera pas d’activité pour le Bureau international de l’édition française. Le BIEF s’apprête à quelques évolutions dans son fonctionnement, dans la perspective d’apporter à ses membres les meilleurs outils. ActuaLitté, CC BY SA 2.0 Depuis qu’il a pris ses fonctions de directeur général en fin d'année dernière, Nicolas Roche l’avoue : « J’ai déjà beaucoup voyagé. » Et l’année ne fait que commencer. Première étape : la Buchmesse de Francfort. Grand Messe de la vente de droits, réunissant les professionnels du monde...

Belin ouvre Colibri, une bibliothèque numérique pour les enfants dys Un peu moins de deux ans après le lancement de sa collection Colibri au format imprimé, adaptée aux enfants dyslexiques, l'éditeur Belin annonce l'ouverture de sa bibliothèque numérique. Grossissement et diminution de la police, mise en couleur et trames de couleur, lecture audio... De nombreuses fonctionnalités sont disponibles sur ordinateurs, tablettes et téléphones. Les premiers titres de la collection Colibri arrivent sur les ordinateurs, tablettes et téléphones à la rentrée 2018. Avec ces livres numériques destinés aux enfants DYS, Belin Éducation propose...

Bibliothèques, médiathèques : la modernisation grâce à l'audiolivre À moins d’étudier à Poudlard, on en a fini avec l’image des bibliothèques aux ouvrages poussiéreux (trop lourds) endormis sur des étagères (trop hautes). Nouvelles technologies, événements et rencontres, elles ouvrent leurs portes et démultiplient leurs services – en fonction évidemment des budgets. ActuaLitté, CC BY SA 2.0 Pour autant, quel intérêt auraient ces établissements de prêt à inviter le livre audio dans leurs rayons, et au sein de leurs programmes ? Éléments de réponse. Profiter d’une production éditoriale ciblant un large...

750.000 exemplaires du livre de Woodward sur Trump vendu en une journée Fear, le livre de Bob Woodward, un des journalistes du Watergate, sur les premiers mois de Donald Trump à la Maison-Blanche, est un franc succès, selon son éditeur Simon & Schuster. Il s'en serait vendu près de 750.000 exemplaires le jour de sa parution, à travers les États-Unis. (photo d'illustration, ActuaLitté, CC BY SA 2.0) C'est une nouvelle réussite pour l'édition américaine : Fear, le livre de Bob Woodward consacré à Donald Trump et à l'inquiétude autour de sa présence à la Maison-Blanche, a atteint les 750.000 exemplaires vendus le jour de sa...

Coudées franches et souffle coupé EDITO – Cette année, ActuaLitté a choisi de jouer le jeu de la rentrée littéraire bien plus que les précédentes. Oh, oui, nous avons entendu la plaisanterie bienvenue : « Ils ont appris à lire. Il ne leur reste plus qu’à apprendre à écrire. » Après tant d’années, comment s’explique ce revirement ? ryan somma, CC BY 2.0 (grottes de Luray, Virginie) D’abord, nous n’avons jamais boudé cette rentrée : elle fait pleinement partie de l’émulation industrielle. Simplement, quelque chose manquait à l’appel, qui s’est dévoilé en...

Europe 1 Studio : la radio se lance dans la création de livres audio Le format audio, pour le livre, sera définitivement la tendance 2018. Tout un chacun veut en faire, et les radios, plutôt pourvues à cette fin, ne manquent pas à l’appel. Ainsi, la station Europe 1 lance son Studio, label pour développer de nouvelles approches. Notamment par l’audiolivre. La création d’Europe 1 Studio se consacrera à trois types de contenus : les deux premiers sont orientés strictement sur la radio, avec de nouveaux programmes, et les outils numériques, avec des assistants vocaux. Le troisième point intéressera plus...

Coups de coeur : l'Académie Charles Cros récompense des livres audio Ce dimanche 9 septembre, au Musée Jean de la Fontaine de Château Thierry, l'Académie Charles Cros a décerné ses Coups de cœur, dans la catégorie « Parole enregistrée, documents et créations sonores ». Plusieurs livres audio ont été salués, publiés par Audiolib, les éditions Thélème ou encore Le Castor astral. Palmarès. (photo d'illustration, ActuaLitté, CC BY SA 2.0) Le palmarès des Coups de cœur de l'Académie Charles Cros est le suivant : Poésie : Laurent Gaudé, De Sang et de Lumière, poèmes de Laurent Gaudé, éditions...

Pour autant, le livre audio évoque une pratique ancestrale autour du récit lu à voix haute, seul moyen de transmission avant l'apparition de l'écriture et encore largement pratiqué jusqu'à la généralisation de l'apprentissage de la lecture et de l'écriture.Aujourd'hui, l'édition internationale investit dans ce format, qui voit aussi l'apparition de nouveaux diffuseurs, comme Audible, propriété d'Amazon, ou, côté français, Book d'Oreille, VOolume et autres. Les éditeurs prennent eux aussi en main ce format, avec les créations d'Audiolib, d'Écoutez lire chez Gallimard, d'une filiale chez Actes Sud ou encore de Lizzie pour Editis.Le format qui bénéficie d'un fort taux de croissance aux États-Unis, au Royaume-Uni, dans les pays arabes et sur le continent indien, connait un usage plus mesuré en France, mais dispose désormais de toutes les cartes pour séduire un public auparavant réticent. Les bibliothèques de proximité prêtent même quelques titres, le plus souvent au format CD, en attendant le MP3...