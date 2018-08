Etats généraux du livre : les auteurs à la recherche d'un meilleur avenir

Depuis plusieurs semaines, les auteurs haussent le ton : les rémunérations ne sont pas mirobolantes, et plusieurs réformes de leur sécurité sociale menacent encore leurs revenus. En face, éditeurs et pouvoirs publics se renvoient la balle. Denis Bajram, auteur, dessinateur et scénariste de bande dessinée, cocréateur des États généraux de la bande dessinée, décrit dans une tribune ce qui attend la création française si la situation ne change pas... Par Denis Bajram, auteur Denis Bajram, en 2015 (ActuaLitté, CC BY SA 2.0) Le jour où la France...