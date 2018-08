Festival international de la bande dessinée d'Angoulême

Le Festival international de la bande dessinée et la Cité de la bande dessinée d'Angoulême ont réservé une place de choix à la bande dessinée arabe, en ce début d'année 2018. Et pour cause : depuis plusieurs années se développe dans ces différents pays une scène du 9e art dynamique, inventive et très productive. Rencontre avec trois représentants, venus à Angoulême du Maroc et de la Tunisie, avec Jean-Pierre Mercier, commissaire de l'exposition organisée à Angoulême. La revue de bande dessinée tunisienne Lab 619 (ActuaLitté, CC BY SA...