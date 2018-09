Foire du livre de Francfort 2018 : un 70e anniversaire exceptionnel

#FBM18 Double anniversaire à venir, en octobre prochain : la Foire du Livre de Francfort fêtera sa 70e édition, et la Déclaration universelle des droits de l'homme les 70 ans de sa signature, en 1948. À cette occasion, la Foire du Livre de Francfort lance une campagne pour défendre les droits de l'homme, « On the Same Page », pour améliorer leur respect dans le monde entier. La Foire du Livre de Francfort et l'association des éditeurs et des libraires allemands, le Börsenverein des Deutschen Buchhandels, qui l'organise, annoncent une grande campagne axée sur...