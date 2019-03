Foire du Livre de Francfort 2019 : la Norvège à l'honneur

La Norvège se prépare pour son invitation d'honneur à la Foire de Francfort #FBM19 —La Foire du Livre de Francfort 2019 accueillera comme pays invité d'honneur la Norvège, offrant ainsi la possibilité au pays nordique de mettre en valeur sa littérature et ceux qui la font. « Le rêve que nous faisons », thème choisi par la Norvège, se concrétise déjà à l'occasion de la Foire du Livre de Leipzig, en attendant le mois d'octobre 2019, pour Francfort. (photo d'illustration, ActuaLitté, CC BY SA 2.0) « Être invitée d'honneur à la Frankfurter Buchmesse en octobre est une occasion unique pour la Norvège. Nous ne présenterons pas...

Francfort accueillera la Norvège pour la Foire du livre de 2019 #FBM19 - La Norvège se rendra donc en Allemagne, et plus précisément à Francfort, à l’occasion de l’édition 2019 de la Foire du livre. La signature d’un accord entre les organisateurs et le futur pays invité s’est déroulée ce 12 mai. Margit Walsø, directrice du Centre norvégien de la littérature, le NORLA, supplante donc le Canada, l’autre candidat encore en lice début mars. ActuaLitté, CC BY SA 2.0 Avec la Norvège se félicite Juergen Boos, directeur de la Frankfurt Book Fair, la manifestation conforte « sa place prépondérante...

Comme d'habitude, outre l'invitation d'honneur, un grand nombre de pays seront présents pour cette grande fête du livre, qui propose par ailleurs un des plus importants marchés de la vente et de l'achat de droits du monde. La « Frankfurter Buchmesse » fournira aussi de nombreuses pistes sur ce qui fait l'édition aujourd'hui et la fera demain, comme les livres audio ou l'intelligence artificielle...Le programme sera complété par les programmations des événements annexes comme THE MARKETS, ou encore les rendez-vous donnés au sein du Frankfurt Pavilion...Photographie : ActuaLitté, CC BY SA 2.0