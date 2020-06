Foire du Livre de Francfort 2020 : une édition post-Covid chamboulée

Le groupe Editis renonce à son tour à la Foire de Francfort FBM20 — Le groupe Editis a décidé de ne pas investir dans un stand à la Foire du Livre de Francfort, imitant ainsi plusieurs groupes d'édition français, dont Albin Michel et Hachette. Organisée du 14 au 18 octobre 2020, la Foire du Livre de Francfort voit sa 72e édition maintenue, pour le moment, malgré l'absence de nombreux éditeurs du monde entier. Une année noire pour la Foire du Livre de Francfort : si cet événement majeur du calendrier de l'industrie du livre n'a pas essuyé d'annulation comme d'autres manifestations, la facture risque d'être salée pour...

Le groupe Bayard fera partie des absents de la Foire du Livre de Francfort FBM20 — La grande liste des absents s'allonge : un nouveau groupe éditorial français annonce qu'il ne participera pas à la Foire du Livre de Francfort. Le groupe Bayard, apprend ainsi ActuaLitté, ne disposera pas de stand lors de l'événement, organisé du 14 au 18 octobre 2020. Pas de stand, donc, pour les éditions Bayard à l'occasion de cette Foire du Livre de Francfort 2020 : la présence du groupe se limiterait ainsi à « une représentation minime », dans le meilleur des cas. Le groupe spécialisé dans la littérature jeunesse rejoint la liste de plus en...

Foire du Livre de Francfort : pas de stand pour le groupe Albin Michel FBM20 — Jour après jour, la Foire du Livre de Francfort voit les participants à cette édition 2020 renoncer à leur présence physique. La 72e édition de l'événement, qui compte parmi les plus importants du secteur de l'édition, paraitra bien déserte par rapport aux autres années : la crise sanitaire, la santé des employés et les mesures de distanciation sociale auront eu raison des participations. Le groupe Albin Michel, a appris ActuaLitté, n'aura pas de stand à la Foire du Livre de Francfort, organisée du 14 au 18 octobre prochain. La présence physique...

Le groupe Penguin Random House abandonne aussi la Foire de Francfort FBM20 — Maintenue, la 72e édition de la Foire du Livre de Francfort sera très particulière. Ceux qui s'y déplaceront pourront prendre leurs aises : les grands groupes internationaux de l'édition annoncent, les uns après les autres, leur absence. Hachette, Simon & Schuster ou encore Pan Macmillan voient désormais le groupe Penguin Random House les rejoindre et annuler sa venue. Quand l'un des plus grands groupes de l'édition de la planète abandonne la partie, le jeu en vaut-il encore la chandelle ? La question s'impose alors que la Foire du Livre de Francfort, parmi...

Hachette choisit de ne pas se rendre à la Foire du livre de Francfort FBM20 — C’est la Berezina pour les équipes de Juergen Boos : le commissaire général de la Foire du livre de Francfort assiste, impuissant, aux désistements en série. Après les grands groupes américains, c’est l’invité d’honneur, le Canada, qui souhaiterait remettre son invitation. Et maintenant, le groupe Hachette qui annonce son absence. Le communiqué du groupe français ne laisse pas de place à l’imagination : Francfort est un « moment essentiel du monde de l’édition », et Hachette Livre « y a toujours été présent depuis plusieurs...

Foire de Francfort : le Canada voudrait reporter son invitation d'honneur FBM20 — Chaque année, la Foire du Livre de Francfort invite un pays ou un groupe de pays à mettre plus particulièrement en avant son marché du livre, ses auteurs et ses éditeurs. En 2020, l'invitation d'honneur revenait au Canada, plutôt mal tombé alors que la crise sanitaire menace toujours la quasi-totalité de la planète. Si la Foire du Livre de Francfort maintient ses dates pour le moment, le ministère du Patrimoine canadien demande ouvertement un report de l'invitation. L'année 2020 et sa pandémie mondiale auront été fatales à de nombreux événements...

Pour autant, l'édition mondiale ne participera pas pleinement à cette édition 2020 de la Foire : des éditeurs germanophones, anglophones et francophones, parmi lesquels Editis, Albin Michel ou encore Bayard, ont annoncé qu'ils n'auraient pas de stands lors du salon. Des équipes pourraient être présentes, mais, là aussi, on progresse avec prudence.Face aux craintes des acteurs du livre, les organisateurs de la Foire ont d'ores et déjà prévu des animations et rendez-vous virtuels, pour ne pas annuler totalement l'événement en cas de nombreuses absences d'éditeurs, ou de deuxième vague...Photographie : ActuaLitté, CC BY SA 2.0