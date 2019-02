Foire du livre de Londres 2019 : programme et actualités

LBF 2019 — La Foire du Livre de Londres, qui se déroulera dans la capitale du 12 au 14 mars 2019, a dévoilé les listes des sélectionnés pour ses prix internationaux, les LBF International Excellence Awards. Le Brésil, l'Inde et les États-Unis comptent beaucoup de professionnels nommés, mais l'Afrique n'est pas en reste... La cérémonie de remise des prix aura lieu le 12 mars prochain. La Foire du Livre de Londres, en 2018 (ActuaLitté, CC BY SA 2.0) Le prix de l'éditeur académique et professionnel : De Gruyter (Allemagne) Rutgers University Press...