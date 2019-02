Foire du livre de Londres

C'est officiel, le thriller de Bill Clinton, coécrit avec James Patterson The President is missing (Le président a disparu en français, traduit par Dominique Defert, Carole Delporte et Samuel Todd chez J.C. Lattès) sera bientôt décliné en série télévisée. Showtime a acquis les droits du livre et le projet est depuis en développement. À la production, Christopher McQuarrie et Anthony Peckham, rien que ça ! Le 7 février dernier, la société américaine Showtime, qui a acquis les droits de The President is missing, a annoncé les producteurs de la future...