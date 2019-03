Game of Thrones, des livres de George R.R. Martin à la série HBO

L'ultime saison de Game of Thrones, la série tirée des livres de G.R.R. Martin, s'annonce enfin, et la date de diffusion s'approche, petit à petit. Une nouvelle bande-annonce, plus complète, a été mise en ligne par la chaîne HBO. La grande bataille finale s'annonce, et l'impatience est à son comble. Les 6 épisodes de la 8e saison de Game of Thrones promettent un final épique, et pour cause. La série tirée des livres de G.R.R. Martin est l'une des plus suivies au monde. Que les fans se rassurent : de nombreuses séries dérivées sont d'ores et déjà prévues par la chaine,...